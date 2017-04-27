Британец получил два года заключения за DDoS-атаки на серверы Sony и Microsoft

20-летний британец на два года отправился в заключение за создание программы, с помощью которой было осуществлено более 1,7 миллиона атак на PlayStation Network, Xbox Live, Minecraft и TeamSpeak. Адам Мадд (Adam Mudd) разработал Titanium Stresser, когда ему было 16 лет. Он продавал программу неназванным киберпреступникам, на чём заработал более $494 тысяч.

По данным источника, Мадд признал себя виновным в одном случае совершения несанкционированных действий с намерением нарушить работу компьютеров; одном случае создания, предоставления или предложения предоставить средство для осуществления преступления, противоречащего Закону о неправомерном использовании компьютеров; и одном случае сокрытия собственности, полученной преступным путём.

Судья Майкл Топольски (Michael Topolski) сказал, что приговор должен иметь «реальный элемент сдерживания»: он отказался уменьшить срок, как того попросил адвокат Мадда Бен Купер (Ben Cooper). По словам адвоката, Мадд «был втянут в кибермир онлайн-игр и “потерялся в альтернативной реальности” после ухода из школы из-за издевательств».

«Я полностью удовлетворён вашим полным пониманием того, что это была не просто игра ради развлечения, — сказал Мадду в ходе процесса Топольски. — Это был серьёзный бизнес, который приносил деньги, и ваше программное обеспечение делало то, для чего вы его и создали».

Согласно The Guardian, «Мадд не проявил никаких эмоций, когда его отправили в учреждение для несовершеннолетних правонарушителей». «Суд выяснил, что у Мадда, который жил с родителями, был ранее не диагностированный синдром Аспергера, и его больше интересовал статус в сообществе онлайн-игроков, чем деньги», — говорится в отчёте.

С декабря 2013 года по март 2015 года Мадд совершил 594 DDoS-атаки на 181 IP-адрес. Под прицел, в частности, попал онлайн-проект RuneScape — на его серверы обрушилось 25 тысяч атак. Издатель игры Jagex потратил на борьбу с ними почти $7,7 миллиона.