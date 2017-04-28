Apple добилась запрета на логотип в виде груши

Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) признало недопустимым использование компанией Pear Technologies логотипа с силуэтом груши. Против изображения выступили юристы Apple.

Компания Pear Technology, которая занимается производством программного обеспечения и оказывает услуги цифрового картографирования, в 2014 году попыталась зарегистрировать в качестве своего логотипа изображение груши и тут же столкнулась с протестом Apple.

Cпециалисты по защите интеллектуальной собственности заявили: пусть на одной картинке изображено яблоко, а на другой - груша, юридически они одинаковы, поскольку представляют собой "абстрактную стилизацию", и то, и другое - "гладкие округлые силуэты плодов".

Не помогло даже то, что логотип, который пыталась зарегистрировать Pear Technologies, самым прямым образом был связан с ее названием (pear – по-английски груша). Как оказалось, потребитель не всегда может понять, что означает название, уловить его связь с логотипом, и в конце концов все равно решит, что речь идет о продукции Apple.

Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) признало доводы юристов Apple убедительными и запретило Pear Technologies использовать грушу в качестве логотипа. После первого решения компания предложила второй вариант логотипа, где силуэт груши был составлен из множества квадратов разного размера и вообще не наводил ни на какие мысли об Apple, однако он также оказался под запретом.