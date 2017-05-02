Самоуправляемый автомобиль Apple замечен в Кремниевой долине

В минувший четверг на дороге в Кремниевой долине были замечен самоуправляемый автомобиль Apple — внедорожник Lexus RX450h с датчиками.

Фотографии внедорожника, сделанные источником после того, как тот покинул объект Apple, дают представление о технологиях, которые компания использует для тестирования своего собственного оборудования и программного обеспечения. На крыше внедорожника установлен 64-канальный лидар Velodyne, в то время как радарные массивы расположены на переднем и заднем бамперах. Несколько камер в защитных кожухах на корпусе, по всей видимости, обеспечивают 360-градусный обзор окружения автомобиля.

Как видим, тестируемый автомобиль Apple почти не отличается от автономных автомобилей Google и Uber, чьи системы самоуправления тоже включают лидары, датчики позиционирования и множество камер.

Ранее в этом месяце стало известно, что Apple получила разрешение Департамента автотранспорта Калифорнии на проведение тестирования автономных транспортных средств — трёх внедорожников Lexus RX450h 2015 года выпуска, к управлению которыми допущено шесть водителей.

По слухам, Apple уже давно работает над автономными технологиями в рамках проекта Project Titan. Поначалу предполагалось создать собственный автомобиль, но в конце 2016 года компания отказалась от этой идеи, сосредоточившись на разработке программного обеспечения для автономных транспортных средств, а также создании вспомогательного оборудования.