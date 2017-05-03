LG объявила о финансовых результатах первого квартала 2017 года

Компания LG Electronics Inc. (LG) объявляет о выручке в первом квартале 2017 года на уровне 14,66 трлн. Южнокорейских вон (12,7 млрд. долларов США), что на 9,7% выше результатов аналогичного периода прошлого года. LG удвоила свою операционную прибыль, которая составила 921,5 млрд. южнокорейских вон (798,3 млн. долларов США), а компания Home Appliance & Air Solutions показала высочайшую квартальную операционную прибыль за восемь лет.

Рост объема продаж компании LG Home Appliance &Air Solution в первом квартале составил 10% по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года и 15% по сравнению с результатами предыдущего квартала. Выручку в размере 4,64 трлн. южнокорейских вон (4,02 млрд. долларов США) обеспечили высокие результаты деятельности компании в Азии и Латинской Америке. Продажи на внутреннем рынке выросли на 33% по сравнению с предыдущим годом благодаря успешной реализации стиральных машин TWINWash, кондиционеров и ряда моделей холодильников, а также парового шкафа LG Styler и очистителей воздуха. В преддверии пика сезонных продаж, LG прогнозирует улучшение условий ведения бизнеса на большинстве территорий Азии и Латинской Америки – двух ключевых растущих рынков.

Компания LG Home Entertainment показала высочайшую для первого квартала операционную прибыль, которая составила 8,8% при объеме продаж на уровне 4,33 трлн. южнокорейских вон (3,75 млрд. долларов США), в значительной степени благодаря расширению продаж премиальных продуктов, улучшению структуры издержек и более гибкой стратегии реагирования на рост цен на панели. По прогнозам компании, в следующем квартале спрос на телевизоры сохранится с учетом возможностей, открывающихся в Северной Америке, Латинской Америке и Азии, и росту популярности премиальных телевизоров LG OLED и Ultra HD в совокупности с выпуском нового телевизора LG SIGNATURE OLED TV W.

Компания LG Mobile Communications отчиталась о выручке в размере 3,01 трлн. южнокорейских вон (2,61 млрд. долларов США), что на 4% выше результатов предыдущего квартала и на 2% выше результатов аналогичного периода в прошлом году – результат, обеспеченный запуском флагманского смартфона LG G6 и новых моделей для массового сегмента. Компания заявила об объемах отгрузки смартфонов за квартал на уровне 14,8 млн. единиц, что на 10% выше, чем в первом квартале прошлого года, в значительной степени благодаря американским рынкам. В то время как результаты реорганизации, проведенной в прошлом году, начинают приносить свои плоды, в этом году прогнозируется рост ценовой конкуренции в массовом сегменте, а также рост конкуренции со стороны других флагманских моделей.

Компания LG Vehicle Components сообщила о стабильных продажах на уровне 876,4 млрд. южнокорейских вон (759,2 млн. долларов США), что на 48% выше результатов первого квартала 2016 года, что в значительной степени было обеспечено успешным сотрудничеством с General Motors по производству популярного электромобиля Bolt. Ожидается, что дальнейшие инвестиции в исследования и разработки, а также в реализацию планов развития будут по-прежнему иметь положительный эффект на рентабельность и в этом году.