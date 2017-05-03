Время бесплатного пользования Wi-Fi в Национальном аэропорту Минск увеличено до 3 часов в сутки

В Национальном аэропорту Минск улучшается порядок предоставления посетителям услуг сети Wi-fi, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта. С 2 мая для пассажиров и гостей аэропорта стала доступна новая беспроводная сеть Wi-Fi под названием АirportMinsk. Бесплатный доступ в интернет предоставляется для одного устройства на 3 часа в сутки, пишет БЕЛТА.

"Именно столько времени в среднем проводит убывающий пассажир в аэропорту с учетом прохождения всех предполетных процедур. Еще меньше времени в аэропорту проводит прибывший пассажир", - пояснили в пресс-службе.

Зона покрытия этой сети охватывает практически всю территорию аэровокзального комплекса. При этом продолжает функционировать бесплатная беспроводная сеть MSQсatering на территории бизнес-залов и VIP-зала. Для доступа в интернет внедрена система обязательной идентификации пользователей, пройти которую можно с помощью СМС-запроса через сеть любого мобильного оператора, в том числе зарубежного при наличии роуминга.

Ранее за исключением зон покрытия сети MSQсatering (VIP-, бизнес-залы, территория технозоны, ресторан "Лайнер", точки общественного питания) посетителям аэропорта предлагалось 15 бесплатных минут в интернете от РУП "Белтелеком" или путем приобретения карты доступа определенного номинала по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца).