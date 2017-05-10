С 15 мая "Е-доставка" будет доступна всем жителям Минской области

Интернет-гипермаркет "Е-доставка" расширяет географию обслуживания. Теперь со своего распределительного центра в столице сервис будет обслуживать все без исключения населенные пункты Минской области, сообщает БЕЛТА.

"Покупателям из всех населенных пунктов Минской области, даже самых отдаленных деревень, в которых проживает всего один человек, с 15 мая будет доступен весь ассортимент товаров "Е-доставки" за исключением продукции собственного производства и мороженого. Доставка будет производиться ежедневно. Заказ доставят на следующий день после того, как покупатель оформит его на сайте "Е-доставки". Минимальная сумма заказа - Br35.

Таким образом, зона обслуживания "Е-доставки" полностью покроет Минск и Минскую область, что особенно удобно для покупателей ввиду стартующего дачного сезона, уточнили в компании. Сегодня сервис обслуживает также жителей Гродно, Островца, Витебска, Могилева и ряд районных городов и деревень Витебской и Могилевской областей. Всего интернет-гипермаркетом охвачено около 6 тыс. населенных пунктов.

