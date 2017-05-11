Сеть 4G от life:) появилась в Борисове, Червене и Березино

Сегодня оператор life:) предоставляет услуги связи четвертого поколения уже в более 30 населенных пунктах, из которых 19 – города, остальные – населенные пункты в Минском районе.

Количество пользователей 4G с начала года увеличилось более, чем в 2 раза. И это только по итогам 1 квартала 2017 года. В среднем каждый 4G пользователь потребляет более 3ГБ 4G-трафика. Если говорить в целом об уровне потребления мобильного трафика, то после запуска 4G в сети life:) рост потребления составляет более 50%.

Отдельно оператор фиксирует рост популярности 4G-смартфонов. Уровень проникновения в сети life:) сегодня составляет почти 20%. Так, в первом квартале 2017 в сравнении с последним кварталом 2016 года рост продаж смартфонов с 4G составил почти 10%. Самая продаваемая модель - Xiaomi Redmi 4A.