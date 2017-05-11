В Витебске начали работать первые белорусские станции для зарядки электромобилей

Витебское ОАО «Витязь» выпустило первые белорусские станции для зарядки электромобилей. Они гораздо дешевле импортных аналогов. Одна станция уже установлена в Витебске и работает в тестовом режиме бесплатно для потребителей.

Заказчиком создания электрозарядной станции выступило Министерство промышленности Беларуси. От макета новшества до изготовления прошло 1,5 года.

«Разрабатывая прототип, мы взяли лучшее из зарубежных аналогов, – рассказал руководитель сектора разработки ОАО «Витязь» Тарас Климченко». – Оптимизировали нашу станцию и процесс подключения электромобиля. Для включения достаточно подсоединить кабель к автомобилю с одной стороны и к станции – с другой, и надо активировать устройство, это можно сделать с помощью RFID-карты, SMS-сообщения, или мобильного приложения, которое устанавливается на ОС Android. Наши станции с переменным трехфазным током – что наиболее распространенный вариант в мире. Время зарядки электромобиля составляет около 4 часов. При изготовлении станции используются белорусские комплектующие. Наше предприятие сделало уникальный дизайн корпусных деталей и программную начинку».

Белорусские зарядки для электромобилей оборудованы розеткой стандарта IEC62196 (Type 2), благодаря чему можно заряжать с их помощью электрические авто любых марок, произведенные в Европе и в США, с применением кабеля-переходника на коннектор американского стандарта SAE J1772. При этом станции многофункциональны – есть евророзетка и для зарядки другого транспорта на электротяге – гироскутеров, электровелосипедов, электроскутеров.

«Цена одной нашей электрозарядной станции около 2 тыс. долларов, – рассказал Тарас Климченко. – А зарубежные аналоги (с таким же набором функций) стоят в 3-4 раза дороже. При этом мы предусмотрели возможность оборудовать электрозарядную станцию дополнительными функциями, или наоборот что-то убрать для удешевления. К примеру, можно добавить модуль Wi-Fi, видеонаблюдение, а снять – счетчик электроэнергии, считыватель RFID-карт».

Первая зарядка для электромобилей уже установлена в Витебске на автостоянке возле ОАО «Витязь». До конца года новшество бесплатно для потребителей.