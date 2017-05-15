В Минске пройдут ночные краш-тесты с жидким азотом

Минчане смогут поучаствовать в ночных краш-тестах предметов, замороженных в жидком азоте, пройти испытание гравитацией и проверить себя на «сыворотке правды». Необычные эксперименты проведет музей занимательных наук «Квантум» 20 мая во время мировой акции «Ночь музеев».



Краш-тесты пройдут в специальной лаборатории, которая будет работать 20 мая с 19 часов до самой полуночи. Во время опытов предметы заморозят в жидком азоте при температуре минус 196,6 градуса, после чего посетители смогут их разрушить в лучших традициях «разрушителей легенд». Весь процесс снимут на камеру в режиме slow motion, а каждый участник сможет получить видеозапись со свидетельством своего «научного вклада».



Весь вечер будет работать планетарий с бесплатным входом, предусмотрены и экскурсии о знаменитых ученых. Для детей и взрослых пройдут научные шоу и мастер-классы, а проверить возможности разума можно будет во время мозгодробильных викторин.



Научно-популярный музей «Квантум» занимает порядка 1 тыс. «квадратов» на цокольном этаже МФК «Титан». Пространство разделено на тематические зоны, которые охватывают всю вселенную – от строения человека до структуры космоса. Музей включает в себя более 150 экспонатов: в частности, в нем есть комната с измененной гравитацией, зеркальный лабиринт, «вихревая пушка», стулья великана, плазменный шар Теслы и планетарий.