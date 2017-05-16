Минсвязи: 4G появится во всех белорусских городах с населением более 50 тыс. человек

Технология 4G в ближайшие два года появится во всех белорусских городах с населением более 50 тыс. человек. Об этом сообщила начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольга Федореева, сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем покрыть сетью сотовой подвижной электросвязи стандарта 4G все населенные пункты, в которых проживает не менее 50 тыс. человек, в течение двух лет", - отметила Ольга Федореева. После стандартизации 5G в мире Беларусь также приступит к внедрению этой технологии. "Надеюсь, что уже в этой пятилетке мы увидим внедрение новой технологии 5G", - сказала начальник управления электросвязи Минсвязи.

Приоритетами в работе Минсвязи в ближайшие годы также будут развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе с применением облачных технологий, внедрение новых и совершенствование оказываемых электронных услуг, повышение вклада ИКТ в ВВП страны.

