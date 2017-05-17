Американец подал на девушку в суд за использование смартфона на свидании

Житель американского штата Техас подал в суд на девушку, которая испортила их первое свидание. По мнению мужчины, его спутница слишком часто пользовалась мобильным телефоном во время просмотра фильма, на который он ее пригласил, сообщают информагентства.

Оказывается, что 37-летний Брэндон Везмар пригласил 35-летнюю девушку на свидание в кинотеатр. Это было первое свидание пары, поэтому Брэндону хотелось, чтобы все прошло идеально. Однако реальность оказалось иной — по словам мужчины, его спутница отправляла 10-15 сообщений каждые 15 минут. Таким образом, она не смогла уделить должное внимание фильму «Стражи Галактики: Часть 2» и мешала зрителям, сидящим рядом с ней.

Мужчина сделал девушке замечание, попросив ее отложить телефон, однако она продолжила отправлять сообщения. Тогда Брэндон попросил спутницу выйти из зала и там переписываться с друзьями. После этого девушка покинула зал, а мужчина ее больше не видел.

Сама девушка, которая не пожелала назвать свое имя, утверждает, что во время сеанса написала всего 2-3 сообщения. Она также добавила, что не собирается возвращать Везмару 17 долларов 31 цент за свой билет в кино, поскольку мужчина звал ее на свидание.

