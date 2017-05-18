Компания OneBox рассказала о новой акции с подарками

OneBox запустила новую акцию с лицензиями CRM в подарок. Согласно ее условиям, участники форумов и конференций, чья целевая аудитория смежна с аудиторией OneBox, станут обладателями CRM-системы за 399 долларов.

Цель такой маркетинговой активности — преодолеть сомнения тех, кто не уверен, что стоит вкладывать деньги в автоматизацию, заявляет пресс-центр компании OneBox. «Мы уверены, что когда вы бесплатно получите полноценную лицензию стоимостью $399, вы автоматизируете свои типовые процессы и будете покупать дополнительные лицензии для ваших работников, чтобы их труд тоже стал более эффективным», — говорится на сайте компании.

Какие форумы будут участниками акции OneBox?

CRM FORUM, который состоялся в киевском НСК «Олимпийский» 20 апреля 2017 года, принял участие в акции OneBox. Гости мероприятия получили бесплатные лицензии и познакомились с разработками управления бизнес-процессами от OneBox.

II Международный форум экспортеров Черниговщины, который пройдет 12 мая 2017 года в Чернигове, также порадует участников бесплатными лицензиями системы OneBox. Подробнее о форуме по ссылке: http://chamber.cn.ua/ua/news/2212.

Iforum — самая посещаемая в Украине ИТ-конференция, которая соберет более 7000 посетителей 25 мая в МВЦ Киева. OneBox представит стенд в выставочной зоне, где сотрудники компании расскажут гостям подробнее о новых возможностях автоматизации, ответят на все вопросы и подарят лицензии. Кроме того, Дмитрий Левошич — один из руководителей компании OneBox — выступит на конференции с докладом о внедрении CRM. Билеты на форум доступны по ссылке: http://cabinet.iforum.ua/login.

Справка:

Компания OneBox разрабатывает, внедряет и поддерживает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, снижения затрат и повышения прибыли компаний-клиентов. OneBox обеспечивает эффективное планирование, управление ресурсами и процессами предприятия. Разработчики OneBox создали бизнес-конструктор, с помощью которого клиенты через удобный пользовательский интерфейс строят логику работы коммерческих процессов.

Узнать подробнее о получении бесплатной лицензии, активировать промокод или получить личную презентацию можно на сайте компании OneBox.

Контакты:

+380 (44) 390-09-85

sales@crm-onebox.com

https://crm-onebox.co