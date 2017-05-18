Из-за ошибки в системе электронного декларирования компании попали в «черный» список

В «черный» список налоговых органов попал ряд белорусских компаний из-за ошибки в национальной электронной системе декларирования доходов. Из-за некорректной формулы автоматического округления суммы налога, предприятия оказались в списке неплательщиков и были вынуждены оправдываться перед контролирующими органами, сообщает digital.report.

Разными подходами к математическому округлению объясняют белорусские налоговые органы ситуацию, в результате которой некоторые пользователи электронной системы декларирования в начале 2017 года оказались в списках неплательщиков. По словам главного бухгалтера крупной коммерческой компании, ошибка с округлением возникла в результате деноминации национальной валюты, которая прошла в Беларуси летом прошлого года. В частности, в стране, где долгое время имели хождение только бумажные дензнаки, появились копейки, и, соответственно, изменились подходы к округлению сумм, подлежащих уплате в государственный бюджет.

«Система электронного декларирования автоматически рассчитывает сумму, которую нужно заплатить в бюджет. Если речь идет об упрощенной системе налогообложения, то процесс расчета сводится к подстановке показателя валовой выручки. Сумму, которую необходимо уплатить, определяет программа. Мы были уверены, что расчеты производятся корректно, и очень сильно удивились, когда инспекция Министерства по налогам и сборам уведомила нас о занесении в «черный» список неплательщиков», – сказалина предприятии.

Бухгалтер добавила, что проблема решилась через доплату налогов и потерь, кроме «репутационных», не произошло. Однако, вопросы к качеству платного государственного сервиса остаются.