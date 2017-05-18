Белорус получил три года тюрьмы за компьютерный саботаж

Уволившийся работник удалил информацию с сайтов своего бывшего нанимателя, за компьютерный саботаж он получил три года тюрьмы.

"Суд Ленинского района Минска приговорил к трем годам лишения свободы 27-летнего уроженца города Лида Гродненской области, который уничтожил, изменил, блокировал компьютерную информацию на двух сайтах, тем самым совершил преступления, предусмотренные ч.2 ст.349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч.2 ст. 351 (Компьютерный саботаж) УК Республики Беларусь", - проинформировали в ГУВД Мингорисполкома. От действий злоумышленника пострадал индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей автоматикой для дома.

"Для развития бизнеса вместе с партнером он создал два сайта: один как интернет-магазин, на втором размещена информация о товарах. Доступ к администрированию сайтов был только у него и его партнера. В какой-то момент они обнаружили, что на сайтах полностью отсутствует наполнение, кроме индексной страницы с баннерными названиями", - рассказали правоохранители.

После этого предприниматели написали заявление в фирму, где зарегистрированы сайты, а также обратились в милицию с заявлением о привлечении к ответственности лица, причастного к взлому сайтов. В результате сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Центрального РУВД установили личность злоумышленника.

"Им оказался бывший работник потерпевшего, который логины и пароли к сайтам подсмотрел в его ежедневнике", - сообщил начальник управления «К» ГУВД Мингорисполкома Андрей Ковалёв. По его словам, доказано, что мужчина удалил все содержимое сайтов. Причем, хотел таким образом не только навредить бывшему коллеге, но и в последующем завладеть его бизнесом.

В МВД подчеркивают, что такой вид преступлений как компьютерный саботаж входит в категорию тяжких и предусматривает уголовную ответственность с наказанием вплоть до 10 лет лишения свободы.

"От IT-саботажа не застрахована ни одна компания. Даже самый пустяковый повод может стать причиной такой обиды коллег, что они начинают мстить. Оценить ущерб от такого саботажа довольно сложно, так как он может выразиться, в лучшем случае, нарушением психологического климата, в худшем – многомиллионными убытками. Лучшим средством против корпоративного саботажа является его профилактика. Нанимая сотрудников, обязательно следует проверять рекомендации с места предыдущей работы, не следует пренебрегать психологическим тестированием (позволит выявить, насколько человек обидчив, конфликте, замкнут и т.д.)", - резюмировали в МВД.

Всего пять дней назад в МВД сообщили об аналогичном случае, произошедшем в Минске. Обиженный экс-работник компании-импортера повредил сайт своей бывшей фирмы. Мужчина удалил более 3 тыс. позиций товаров, клиентскую базу, сведения о заказах, информационные статьи, внес заведомо ложную информацию на сайт, изменил пароль доступа к панели управления сайтом, а также заблокировал доступ к почте предприятия. В итоге против него было возбуждено сразу три уголовных дела.