В Viber появились новые функции

Viber, одно из самых популярных приложений для общения по всему миру, представляет новые функции, ставшие доступными в очередном обновлении. После загрузки апдейта в Viber появятся опции закрепления неограниченного числа избранных чатов, а также возможность быстрого поиска по стикерам на русском языке (в дополнение к поиску на английском).

Прикрепленные чаты обеспечивают пользователям простой и быстрый доступ к избранным диалогам — достаточно лишь «закрепить» их в верхней части списка. Пользователям устройств на Android для этого нужно зайти в список всех чатов, нажать и удерживать строку нужного вам разговора. При выборе опции «Закрепить» эта переписка будет всегда отображаться в начале списка для быстрого доступа. Чтобы открепить чат, необходимо вновь нажать и удерживать его в списке, а затем выбрать «Открепить». Для устройств на iOS нужно просто, находясь в списке всех чатов, сделать свайп влево и нажать кнопку «Закрепить». «Открепить» ее можно будет аналогичным способом.

Еще одно интересное дополнение — автоматический поиск по стикерам. Для быстрого подбора подходящего стикера из постоянно пополняющейся коллекции стикерпаков, пользователь может нажать кнопку @ и ввести ключевое слово, например «привет», «улыбка» или «вечеринка», чтобы получить десятки и даже сотни стикеров нужной тематики. Новая функция позволяет разнообразить и ускорить коммуникацию с близкими людьми.

Viber всегда прислушивается к пожеланиям пользователей и регулярно разрабатывает новые функции, делающее общение в мессенджере еще удобнее и безопаснее. Ранее были представлены исчезающие сообщения, секретные чаты, а также паблик аккаунты, позволяющие компаниям и брендам эффективно взаимодействовать со своими аудиториями. Скоро будут запущены аудиостикеры и другие интерактивные варианты общения.