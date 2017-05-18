Полезные советы: как скрыть сообщения в смартфоне

Сейчас на телефонах хранится огромное количество приватной информации. Явки, пароли, любовные послания, откровенная переписка, коды авторизации от интернет-банкинга и многое другое. У кого-то есть девушка на стороне, кто-то играет в покер с друзьями по пятницам, да или банально не хочет показывать баланс своего счета на карточке в смс.

Как правильно спрятать переписку от чужих глаз?

Первым делом можно включить базовые функции, встроенные в телефон. Это блокировка доступа к телефону посредством Рисунка, PIN-кода, пароля или отпечатка пальца (в современных смартфонах).

Это достаточно эффективная методика, но она может вызвать подозрения у ваших близких и коллег. Что спрятано за длинным 8-ми значным паролем? Почему разблокировать телефон можно только по отпечатку пальца? Вы агент американской разведки?

Должны быть альтернативные более изящные методы для скрытия приватной информации. И они есть! Пройдемся по основным мессенджерам и посмотрим, как это сделать на своем телефоне. Все советы и приложения протестированы и работают на ОС Android 6.0 и выше.

Viber

Здесь все достаточно просто. Скачайте последнюю версию мессенджера и пользуйтесь встроенной функцией защиты переписки. Для этого необходимо долгое нажатие на диалоге . После этого выбирайте «Скрыть чат». Вводим четырехзначный пин-код. Вся переписка с этим контактом исчезает. Найти ее потом можно только через поиск контактов: вводим пин-код в строке с изображением лупы - и секретный чат снова с нами.

Whatsapp

Здесь нет таких секретных чатов, как в Viber, но есть возможность архивировать переписку. Просто используйте долгое нажатие на диалог и выберите иконку (как на картинке ниже):

Чат будет скрыт, сообщения будут заархивированы. Доступ к ним можно получить, нажав на «Заархивированные чаты». Эта функция не дает полной уверенности, что переписка останется конфиденциальной, но поможет обмануть тех, кто не очень хорошо знает настройки Whatsapp.

VK

Ставим альтернативный клиент для VK - Kate Mobile lite и радуемся жизни! Там уже есть функция аналогичная скрытию чатов в Viber. Схема такая же – долго жмем на диалоге – «Скрыть диалог». Вводим пароль. Все. Чтобы снова сделать видимыми сообщения, наберите в поиске ваш четырехзначный пароль.

СМС, Telegram, Facebook Messenger и другие

Telegram, Facebook Messenger, обычные смс не имеют встроенных средств для защиты сообщений от посторонних глаз. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться бесплатными сторонними утилитами. Их в Google Play предостаточно.

Go SMS Pro и Chomp SMS, к примеру, полностью заменяют приложение для смс. И помимо разнообразных функций предлагают хранилище приватных чатов и доступ к приложению по паролю. Данные приложения бесплатные.

Отдельного упоминания достойны приложения Message Locker и Vault.

Message Locker позволяет установить пароль на запуск приложений с вашей перепиской.

Это могут любые мессенджеры: Hangouts, Messenger, Instagram, Telegram, Snapchat, Gmail и многие другие. Теперь при запуске приложения вроде Skype вам необходимо будет ввести пин-код или нарисовать рисунок. Никто не сможет прочитать приватную переписку. Интерфейс приложения предельно прост. Если забудете пин-код – его можно восстановить через электронную почту. Приложение работает как на смартфонах, так и на планшетах. При этом просто так удалить его не удастся. Настройки телефона также защищены пин-кодом.

Vault — это мобильное приложение, предназначенное для скрытия личных изображений, видео, смс, журналов вызовов и контактов на телефоне. Эта утилита уже давно на рынке, ее скачали более 10 млн. раз! Огромное количество функций. Помимо скрытия и защиты смс, можно убрать от любопытных глаз фото, контакты и журналы вызовов.

Доступ к приложению осуществляется по пин-коду. А в нем уже можно читать скрытые смс, журналы вызовов, смотреть фото и даже серфить в интернете через анонимный браузер.

Настройка действительно проста – выбираем какой контакт будет секретным. Затем выбираем, что делать если этот контакт звонит – Откл. Звук, Завершить вызов, Ответить. Теперь все звонки по секретному номеру не сохраняются в журнале вызовов. Если приходят смс от него – их можно прочитать только в Vault. Они невидимы для других приложений.

В режиме скрытности можно даже удалить сам ярлык Vault (платная функция). Или создать ложный Vault – это будет актуально, если вас взяли в заложники.

Если не хочется заморачиваться с установкой сторонних утилит – просто удаляйте конфиденциальные сообщения. И не забудьте отключить предпросмотр сообщений во всплывающих окнах – это спасет много нервных клеток. Для этого необходимо зайти в Настройки – Диспетчер приложений – Сообщения (или другое приложение) – Уведомления и выключить «Просмотры во всплывающих окнах».

Удачи всем "агентам разведки"!