«Яндекс» приступил к проведению тестирования голосового ассистента «Алиса»

Новый голосовой помощник по имени Алиса появился в бета-версии приложения «Яндекс» для мобильных устройств, сообщает android-robot.com.

Общаться с «Алисой» можно в форме разговора. Ответы можно подвергать анализу — например, при благоприятной оценке «Алиса» поблагодарит за похвалу.



Как и иные виртуальные ассистенты (Siri и Google Assistant) «Алиса» наделена чувством юмора. В других случаях он работает в формате «один вопрос — один ответ». Ежели помощник не знает ответа, то предлагает поискать его в «Яндексе». Пока голосовой помощник от «Яндекса» время от времени ошибается в произношении слов.