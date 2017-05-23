Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 19.05.2017 г. № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики. Ее возглавили Первый заместитель Премьер-министра Василий Матюшевский и Заместитель Премьер-министра Анатолий Калинин.
Межведомственная рабочая группа будет рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, а также архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.
Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о совершенствовании рынка ИТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала. Также необходимо до 1 января 2018 г. обеспечить разработку на основе обобщения мировой практики развития ИТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.
При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.
Также она наделена полномочиями заслушивать руководителей госорганов и организаций с отчетами о состоянии работы по рассматриваемым вопросам, создавать аналитические группы (подгруппы). Кроме того, ее руководителями могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей госорганов, научных организаций, субъектов хозяйствования.
Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 19.05.2017 г. № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики. Ее возглавили Первый заместитель Премьер-министра Василий Матюшевский и Заместитель Премьер-министра Анатолий Калинин.
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Опять заседать будут...
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