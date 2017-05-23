Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 19.05.2017 г. № 182р создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики. Ее возглавили Первый заместитель Премьер-министра Василий Матюшевский и Заместитель Премьер-министра Анатолий Калинин.



Межведомственная рабочая группа будет рассматривать вопросы информатизации реального сектора экономики, функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, а также архитектуры национального ”электронного правительства“ и обеспечения согласованного взаимодействия государственных органов по его развитию.



Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о совершенствовании рынка ИТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала. Также необходимо до 1 января 2018 г. обеспечить разработку на основе обобщения мировой практики развития ИТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.



При необходимости межведомственная рабочая группа в установленном порядке может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.



Также она наделена полномочиями заслушивать руководителей госорганов и организаций с отчетами о состоянии работы по рассматриваемым вопросам, создавать аналитические группы (подгруппы). Кроме того, ее руководителями могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей госорганов, научных организаций, субъектов хозяйствования.