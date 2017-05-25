Роскомнадзор уведомил Onliner.by о возможной блокировке за сообщение на форуме

Российская федеральная служба «Роскомнадзор» направила в адрес провайдера «Белтелеком», на мощностях которого размещены серверы Onliner.by, уведомление о возможной блокировке одной из страниц форума портала либо ресурса в целом для пользователей, расположенных на территории РФ. Инициатором блокировки выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации, а документ датируется 18 мая этого года.

"Стоит отметить, что сообщение, которое привлекло внимание соседнего государства и размещено в ветке «Религия. Ваше отношение», на наш взгляд, не содержит ничего, что противоречит белорусским и российским законам. Не исключено, что имеет место техническая ошибка, - пишет Онлайнер. - Это указывает на то, что применяемые алгоритмы стоит усовершенствовать. Сейчас любой человек оформляет жалобу, а затем в автоматическом режиме принимается решение о блокировке. В нашем случае уведомление о возможной блокировке поступает из соседнего государства с рекомендацией следовать его законам на территории Беларуси".

Онлайнер попросили компанию «Белтелеком» прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили в пресс-службе провайдера:

«Почтовый ящик службы технической поддержки ЦОД является официальным контактом для получения разного рода обращений, в том числе и жалоб. В случае получения жалобы в отношении ресурсов или действий клиентов ЦОД служба технической поддержки уведомляет клиента, осуществляя пересылку содержимого жалобы для анализа, возможной реакции или ответа подателю жалобы самим абонентом.

Анализ и принятие мер специалистами ЦОД регламентированы только в случае нарушения условий договора на хостинг услуги ЦОД и/или законодательства Республики Беларусь. Поэтому в данном случае при получении жалобы от Роскомнадзора в отношении Onliner.by дежурный инженер ЦОД осуществил только пересылку содержимого жалобы абоненту. Никаких действий по блокировке или наложений каких-либо ограничений специалисты ЦОД РУП „Белтелеком“ по решению сторонних организаций, в том числе Роскомнадзора, не осуществляют».