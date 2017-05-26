Минэкономики: "Резидентам "Великого камня" гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования"

Резидентам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования по сравнению с иными режимами ведения предпринимательской деятельности в Беларуси, сообщили в Министерстве экономики, комментируя указ №166, опубликованный сегодня на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

"Среди наиболее прогрессивных новаций следует отметить стабилизационную оговорку и возможность изменения правового режима индустриального парка исключительно путем внесения изменений в указ. Гарантирован режим наибольшего экономического благоприятствования для резидентов парка по сравнению с иными режимами ведения предпринимательской деятельности в Беларуси", - отметили в Минэкономики.

Документом закреплено обеспечение функционирования в парке принципа "одной станции" на базе администрации по аналогии с китайским форматом обслуживания инвесторов. По опыту Китая, "одна станция" означает осуществление необходимых инвесторам административных и иных процедур в едином месте (как правило, по месту нахождения администраций экономических зон). Установлено, что проведение проверок в отношении резидентов, инвесторов индустриального парка и совместной управляющей компании только по согласованию с администрацией парка.

Кроме того, расширены критерии для регистрации в качестве резидентов парка: перечень основных направлений реализации инвестиционных проектов дополнен телекоммуникациями, электронной коммерцией, деятельностью, связанной с хранением и обработкой больших объемов данных, социально-культурной деятельностью, снижен минимальный порог по объему инвестиций при условии их вложения в трехлетний срок.

Также документом сокращены сроки осуществления ряда процедур. Так, принятие решений о предоставлении (изъятии) земельного участка сокращено в трехдневный срок (ранее - 10 дней), принятие объектов в эксплуатацию должно осуществляться не позднее 30 дней (ранее срок не устанавливался), согласование администрацией парка перечня товаров (работ, услуг), по которым предоставляется вычет сумм НДС, - 5 рабочих дней (ранее - 15 календарных дней), принятие решения о выдаче специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью иностранным гражданам - 5 календарных дней (ранее - 7 календарных дней).

Резиденты будут освобождены от налога на недвижимость по объектам в парке, земельного налога по участкам в парке для резидентов и совместной управляющей компании на весь срок действия специального правового режима, то есть до 14 июня 2062 года. От налога на прибыль в отношении прибыли резидентов парка от реализации товаров (работ, услуг), произведенных на территории парка, они освобождаются на срок 10 лет с первого налогового периода, в котором у резидента возникла прибыль от реализации указанных товаров (работ, услуг). Затем уплата налога производится по ставке, уменьшенной на 50% от действующей - до окончания срока действия специального правового режима. Таким образом, формула налоговых "каникул" по корпоративным налогам в индустриальном парке будет "10+" (ранее была "10 + 10").