В Беларуси появился новый вид развода на деньги

В Беларуси расширяется новый вид разводов из серии «проверки воды» — помните, это когда тысячи доверчивых людей повелись на якобы «диагностированные» мошенниками проблемы и за бешеные деньги купили обычные фильтры для кранов.

После была еще «проверка окон» из той же серии. И вот сейчас новая схема — мошенники обзванивают квартиры с предложением проверить компьютер. Причина сформулирована громоздко и легко может ввести в заблуждение несведущего в технике человека: голос в трубке говорит, что в дом вскоре будет проложено оптоволокно (современный кабель, через который интернет делается в разы быстрее) и для того, мол, чтобы при подключении оптоволокна не было никаких перегревов и сбоев, нужно проводить проверку техники. Говорят, что «все согласовано с горисполкомом» и «проверка — общегородская».

Если человек соглашается и принимает визит «специалистов», то презентабельно одетый молодой человек-«программист» заваливает техническими фразами и убеждает жертву, что и та деталь компьютера едва дышит, и эта через месяц перегорит, да и вообще — современные интернет-системы уже не смогут сочетаться с такой «устаревшей» или «неисправной» техникой.

Таким образом, человека склоняют к дорогостоящему ремонту, в котором нет потребности — на самом деле оптоволокно не может вызвать проблем с техникой. Известно, что «ремонт» могут выполнить сразу на месте, даже если у бедолаги не будет всей нужной суммы — оплата растянется согласно подписанному контракту.

Будьте бдительными — как показывает опыт других, вернуть деньги и оспорить пункты подписанного контракта чрезвычайно сложно.