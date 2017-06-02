Gmail стал лучше блокировать фишинг и спам благодаря машинному обучению

Компания Google рассказала, что её модели машинного обучения, задействованные в почтовом сервисе Gmail, теперь обнаруживают спам и фишинговые сообщения с точностью 99,9 %. Это означает, что одно из тысячи сообщений по-прежнему пробирается в почтовый ящик Gmail незамеченным, но всё же это очень хороший показатель.

Достижение особенно важно, поскольку, согласно статистике IT-гиганта, от 50 до 70 % сообщений, которые получают пользователи Gmail, — спам. Алгоритмы также взаимодействуют с инструментами Google Safe Browsing для обнаружения ссылок на вредоносные сайты.

Чтобы ещё сильнее усовершенствовать обнаружение нежелательных сообщений, Google разработала специальную систему. Из-за неё письма приходят получателям чуть позже, но компания имеет возможность провести более глубокий анализ корреспонденции.

Фишинговые сообщения легче обнаруживать, когда их много. Поэтому Google начинает анализ с определённого количества писем и проводит его по мере того как в систему поступают новые данные. Соответственно, алгоритмы обнаружения обновляются в реальном времени. Впрочем, система распространяется лишь на 0,05 % сообщений.

Ещё одно нововведение Gmail направлено на защиту данных предприятий. Теперь, если ответить на письмо от кого-то, с кем вы обычно не ведёте переписку, сервис покажет предупреждение и спросит, действительно ли вы хотите отправить ответ.

Google уже предлагает корпоративным клиентам сложный набор фильтров, которые предотвращают случайную отправку данных. Но теперь базовая защита есть и у тех компаний, которые не хотят заниматься настройкой системы.

Помимо всего прочего, теперь Gmail предупреждает пользователя о том, что ссылка, на которую он собирается нажать, может вести на вредоносный сайт.