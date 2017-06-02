velcom покроет фиксированным интернетом центр Минска и пригороды

Оператор связи velcom в ближайшие годы обеспечит высокоскоростным фиксированным интернетом под брендом «Атлант Телеком» центр столицы и ближайшие пригороды. Подключать новые домохозяйства будут с помощью сетей GPON, способных предоставить абонентам широкополосный доступ на скоростях до 10 Гбит/с, рассказали в компании «Велком АЦС».

В ближайшее время оператор планирует покрыть GPON-сетями микрорайон Лебяжий и густонаселенный квартал «Маяка Минска». Кроме того, velcom проведет высокоскоростной интернет в строящийся деловой центр Minsk World. Технология GPON придет и в пригороды: до конца года планируется получить разрешение на строительство сети в Боровлянах.

После покрытия почти всех микрорайонов компания выходит также в центральные районы города. Например, не так давно к сети «Атлант Телеком» подключили около 3 тыс. квартир в кварталах на Захарова, Пулихова, Первомайской и Антоновской.

«В большей степени нас интересуют кварталы с высокой концентрацией домохозяйств, однако мы идем и в центр, пускай концентрация пользователей в них не так высока. Сегодня сеть «Атлант Телеком» охватывает практически все спальные районы столицы. В планах на ближайшее время - строительство сети в центральных районах города и выход в пригороды Минска», – отметил заместитель директора по развитию сети «Велком АЦС» Владимир Протченко.

Новые сети в Минске будут строить по технологии GPON. Прежде всего, это касается кварталов, на покрытие которых еще предстоит получить разрешения. А вот кварталы, в которых уже ведутся подготовительные или строительные работы, продолжат подключать по технологии Ethernet.

При этом в velcom рассматривают возможность модернизации существующей Ethernet-сети и перевода в будущем абонентов на GPON. «Мы к этому придем – вопрос только, когда это произойдет. Многое будет зависеть от самих абонентов. Когда мы увидим, что 100 Мбит/с пользователям уже недостаточно, этот процесс пойдет более интенсивно», – пояснил Владимир Протченко.

Скорость доступа в интернет заметно вырастет. Так, сейчас пользователям Ethernet-сети доступно до 100 Мбит/с. Новая сеть GPON изначально строится так, чтобы в перспективе предоставить абонентам сверхскоростной интернет. Технология уже позволяет передавать данные на скорости до 2,4 Гбит/с. А в будущем достаточно будет заменить оборудование, чтобы обеспечить пользователей 10-гигабитным каналом в интернет.

Однако многое зависит от потребностей в трафике. «Если проанализировать потребление трафика среднестатистического белоруса, то станет ясно, что пользователям нужно гораздо меньше 100 Мбит/с. Хотя уже через несколько лет всё может измениться», – считает эксперт. Повлиять на ситуацию может «тяжелый» контент, в том числе технология 4K (Ultra HD), которую специалисты velcom будут развивать в своей сети.