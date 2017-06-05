VP Capital и Larnabel Ventures вложились в немецкий стартап, связанный с защитой от дронов

Компания Dronefence, разрабатывающая системы отслеживания и обеспечения безопасности от беспилотных летательных аппаратов, сообщила о получения seed-инвестиций от ряда инвесторов, в их числе фонды Larnabel Ventures, основанный семьей Гуцериевых, и VP Capital, принадлежащий Виктору Прокопене, а также инвесторы Пушкар Лугани и Рахат Кхаре.

Применяемые в коммерческих целях беспилотные летательные аппараты (дроны), могут представлять угрозу общественной безопасности при нелегальном или неуместном использовании. Например, вторгаться на частные владения или нарушать тайну личной жизни. Компания Dronefence занимается созданием систем отслеживания и обеспечения безопасности от беспилотных летательных аппаратов для коммерческих целей. Эти системы позволяют заранее отследить и предотвратить появление нежелательных беспилотных летательных аппаратов.

Алгоритмы машинного обучения, разработанные компанией, анализируют данные, полученные от большого количества сенсоров, что позволяет определять типы дрона и отличать легально используемые аппараты от тех, которые могут представлять угрозу безопасности. В своих разработках компания Dronefence использует ультрасовременные технологии и возможности искусственного интеллекта. В числе клиентов Dronefence могут оказаться публичные объекты, например торговые центры и концертные залы, а также как частные компании, так и государственные здания, аэропорты и заводы.

Управляющий партнер Larnabel Ventures Саид Гуцериев заявил: «Благодаря использованию наработок в области искусственного интеллекта системы Dronefence могут определять различные типы дронов, что является важным шагом на пути успешного предотвращения нелегального использования беспилотных летающих аппаратов. По мере того, как дроны широко распространяются во всем мире, большое значение приобретает обеспечение компаний, организаций и общественных объектов соответствующими системами защиты».

Основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня сообщил: «Развитие технологий влечет за собой и развитие систем защиты технологии от взломов. Дроны находят свое применение во многих областях жизни общества, но как любая технология может использоваться не только во благо, но и во вред: сбор чувствительной информации, нарушение границ частных владений и многое другое. Мы выступаем за инвестиции в ультрасовременные технологии, включая системы защиты, и считаем, что они имеют огромное значение в современном мире».

Основатель Dronefence Бенни Дрешер отметил: «Наряду с тем, что дроны являются блестящей технологической находкой, которую можно использовать с большой пользой, нельзя недооценивать вероятность их применения в корыстных целях. Защита людей и объектов инфраструктуры от нелегального использования является важной задачей, и компания Dronefence готова применить свои технологии для общественного блага».