Apple полностью переработала App Store

Помимо «железных анонсов» в виде новых моноблоков iMac, планшетов iPad Pro, ноутбуков MacBook и умной аудиоколонки HomePad, во время открытия конференции разработчиков WWDC купертинская компания представила и ряд программных новшеств. Одним из них является принципиально переработанный магазин приложений App Store. Ключевая цель редизайна — упростить поиск и скачивание игр и приложений. Но этим новшества не ограничиваются.

За девять лет, прошедших с момента запуска App Store в 2008 году, служба прошла большой путь. Сегодня App Store посещает свыше 500 миллионов уникальных пользователей еженедельно. За всё время существования App Store было скачано более 180 миллиардов приложений, а Apple выплатила разработчикам уже свыше 70 миллиардов долларов — по словам купертинцев, последний показатель делает App Store самой развитой площадкой продаж программных продуктов в мире. По объёмам загрузок Google Play, конечно, уже давно впереди.

Первое новшество App Store — вкладка «Сегодня», где посетителям магазина приложений будет предлагаться информация об играх, приложениях, виртуальной культуре, авторские и редакционные статьи с иллюстрациями и видео. Можно будет прочесть, например, историю создания знаковых программных продуктов, интервью с разработчиками. На этой вкладке посетителям будут предложены эксклюзивные премьеры, новые релизы, переизданиях классики, а также практические советы и инструкции по эффективному использованию служб и приложений.

Самая популярная категория в App Store — это игры, количество которых достигает более полумиллиона. Разобраться в этом изобилии поможет переработанная вкладка «Игры» в новом интерфейсе. Там же появятся рекомендации, редакционные статьи и материалы, обновления, трейлеры, составленные редакторами Apple подборки избранных игр, а также списки наиболее популярных и успешных проектов.

Аналогичная вкладка посвящена и приложениям. На ней тоже будут рекомендации, подборки программ в 24 категориях (обработка фотографий, шопинг, социальные сети, финансы и так далее), списки наиболее популярных предложений. На отдельной вкладке «Обновления» пользователи смогут в удобной форме ознакомиться с последними новшествами для установленных игр и приложений на своих устройствах.

Полностью переработаны были и страницы отдельных приложений и игр: структура новых страниц позволяет разработчикам эффективнее доносить до пользователей самую важную информацию о продукте ещё до загрузки. Теперь можно публиковать до трёх видеороликов и до пяти скриншотов, причём для отдельных регионов могут быть разные наборы этих материалов (например, с разным переводом). Если приложение занимало рубрику «Выбор редакции» или попадало в списки наиболее популярных, всё это будет отражаться на его странице.

Покупки внутри приложений становятся всё более популярными, и в новом App Store пользователям будет проще понять ещё до установки, что именно можно купить внутри конкретного приложения. Эта информация будет выводиться не только на его странице, но и в результатах поиска, а также в редакционных материалах на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Приложения».

Чтобы удобнее ориентироваться в магазине, Apple переработала и систему поиска, который будет проводиться в том числе по редакционным материалам на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Приложения». Задавать в поиске можно название, категорию, разработчика или просто интересующую тему — в ответ будет выдана подборка игр, приложений, статей и прочего.

Поиск был переработан и теперь включает редакционные материалы различных разделов, а также информацию о покупках внутри приложений

Пока ознакомиться с новым магазином приложений могут только участники программы iOS Developer Program при установке бета-версии платформы iOS 11. Остальные пользователи смогут получить преимущества нового магазина после официального запуска iOS 11 (поддерживаются устройства не ниже iPhone 5s, iPad Air, iPad Pro, iPad 5, iPad mini 2 и iPod 6).