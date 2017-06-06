Белорусам стал доступен европейский финтех-акселератор Elevator Lab

Белорусам стал доступен уникальный финтех-акселератор Elevator Lab. «Лабораторию стартапов» запустили в Вене банки группы Raiffeisen Bank International, частью которого выступает Приорбанк, рассказали в его пресс-службе.

Попасть в Elevator Lab смогут белорусы с интересными прорывными проектами. Эксперты Raiffeisen Bank International будут отбирать многообещающие стартапы в сфере финансовых технологий по всей Европе. Большие надежды при этом возлагают на белорусских разработчиков, которые в последние годы преуспели в этом направлении. Авторам лучших идей предстоит в течение 4 месяцев развивать свой проект вместе с европейскими специалистами и искать инвесторов, после чего они смогут выйти с готовым продуктом на европейский рынок.

В Elevator Lab принимают стартапы, которые уже представили свои продукты на рынке. При этом тематика довольно широкая – от банковского обслуживания малого и среднего бизнеса до Big Data и финансовой аналитики. Особый интерес представляют проекты в области RegTech и платежных операций. Кроме того, эксперты ищут стартапы, которые посвящены банковским отделениям будущего или предлагают новые технологии в сфере инвестиций и торговли.

«Белорусским стартапам сейчас уделяется большое внимание. Часто разработчики предлагают перспективные идеи, но не понимают, каким образом ее развивать, монетизировать и масштабировать. Elevator Lab как раз и позволит им получить необходимую экспертизу и, в конечном счете, выйти на белорусский и европейские рынки не просто с идеей, а уже с готовым востребованным продуктом», – отметили в Приорбанке.

Заявки на участие в Elevator Lab белорусские разработчики могут подать до 31 июля 2017 года. «Лаборатория стартапов» будет работать бесплатно.