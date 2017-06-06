"Лаборатория Касперского" подала в Еврокомиссию жалобу на Microsoft

"Лаборатория Касперского" подала жалобу в Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) из-за злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз.

Как следует из релиза, российская компания решила обратиться к регуляторам после того, как в Microsoft проигнорировали ее многочисленные запросы. В "Лаборатории Касперского" полагают, что после выхода Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих производителей решений безопасности.

В частности, при переходе на новую версию Windows 10 операционная система информирует пользователя, что все приложения будут сохранены, но удаляет драйвера стороннего ПО безопасности, которое несовместимо с ОС. Российская компания пишет об этом со ссылкой на статистические данные службы поддержки, публикации в СМИ и соответствующий судебный процесс в США.

Помимо этого, отмечает "Лаборатория Касперского", Microsoft стала уговаривать пользователей отказаться от стороннего ПО в пользу своего собственного Windows Defender. Неспособность пользователей полностью отключить или удалить эту программу нарушает их право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своих устройствах, а своей рекламой Miscrosoft вводит пользователей в заблуждение, считают в российской компании.

"Эти действия Microsoft приводят к более низкому уровню защиты для пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как для пользователей, так и для производителей решений безопасности", — заключает "Лаборатория Касперского".

Еврокомиссия уже подтвердила получение жалобы от российского разработчика программного обеспечения. В свою очередь, в Microsoft заявили, что компания уверена в том, что средства безопасности ОС Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции, и готова ответить на любые вопросы регулирующих органов.