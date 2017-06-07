Google и Apple возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook вошли в пятерку самых дорогих брендов мира по версии британского рекламного агентства WPP и фирмы маркетинговых исследований Kantar Millward Brown. Они подготовили рейтинг BrandZ Global Top 100 Brands 2017.

За год стоимость бренда Google выросла на 7%, до $245,6 млрд, Apple — на 3%, до $234,7 млрд, Microsoft — на 18%, до $143,2 млрд. При этом наибольший рост продемонстрировал бренд Amazon, подорожав на 41% ($40,3 млрд), до $139,3 млрд. Бренд Facebook, занявший пятое место, вырос в цене только на 27%, до $129,8 млрд. Совокупная стоимость брендов компаний первой пятерки списка составляет 25% от всех вошедших в топ-100.

На восьмой строчке рейтинга расположилась китайская IT-компания Tencent, владеющая мессенджером WeChat. Она впервые вошла в десятку лидеров; за год стоимость ее бренда выросла на 27%, до $108,3 млрд. Наибольший рост за год продемонстрировал бренд Adidas: он набрал 58% и оценивается в $8,3 млрд.