На Эвересте появился Wi-Fi

Компания Everest Link установила на горе Эверест точки доступа Wi-Fi. Около 200 точек Wi-Fi обеспечивают интернетом более 40 деревень, где живет 34 тыс. местных жителей. Ежегодно здесь бывает более 40 тыс. туристов.

Генеральный директор Everest Link Церинг Шерпа сообщил, что к 2000 году единственным средством связи с этой местностью были письма, которые в лучшем случае доставлялись вертолетом. Ситуация осложнялась внутриполитической нестабильностью, что не позволяло провести интернет в высокогорные районы Непала. Но в 2014 году проект начал реализовываться.

Для создания Wi-Fi-сети необходимо было не только найти специалистов по телекоммуникациям, но и обучить их навыкам выживания в высокогорной местности. Еще одной проблемой было электропитание оборудования связи, поэтому компания Everest Link установила солнечные панели. Все оборудование доставлялось людьми и вьючными животными.

Сеть Everest Link обеспечивает доступ к интернету со скоростью до 200 мегабит в секунду. Доступ к интернету появился и в базовом лагере Джомолунгмы на высоте 5364 метров, который является главным опорным пунктом для альпинистов, намеренных забраться на самую высокую гору в мире.

Также Everest Link создала программу дистанционного обучения для местных школьников, потому что в таких высокогорных районах сложно бывает найти учителей.