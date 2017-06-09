На сайте Нацбанка введен в действие справочный интернет-ресурс "Калькулятор IBAN"

Национальный банк Республики Беларусь разместил на своем официальном интернет-сайте сервис "Калькулятор IBAN", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Сервис позволяет в режиме online определить номер текущего (расчетного) банковского счета контрагента (юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса и адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) в формате IBAN. Для определения номера текущего (расчетного) банковского счета в формате IBAN в меню сервиса необходимо ввести 9-значный код банка либо выбрать его наименование, выбрать валюту счета и указать старый номер счета (13 знаков).

После ввода данных в диалоговом окне будут отображены соответствующие значения счета в формате IBAN и BIC. Сервис "Калькулятор IBAN" предоставляет также возможность пакетной обработки данных. "Калькулятор IBAN" будет доступен до 1 октября 2017 года. По информации Нацбанка, на сайте регулятора также размещены актуальные "вопросы-ответы" для юридических и физических лиц по переводу банковских счетов в формат IBAN и BIC. В банке рекомендуют по всем вопросам, касающимся перехода на IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, обращаться в обслуживающий банк.

Как сообщалось, с 4 июля 2017 года белорусские банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории Беларуси и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии" в платежную систему Республики Беларусь на 2014-2017 годы.