В Беларуси предлагают повысить лимиты на посылки из-за границы

В Беларуси предлагают постепенно повысить лимиты на посылки из-за границы — до 200 евро в месяц до 2019 года. Об этом заявила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич.

Как известно, лимиты на посылки из-за границы и ввоз из-за рубежа товаров были введены в нашей стране в апреле 2016 года. Таким образом власти решили остановить значительное увеличение объемов ввоза товаров в коммерческих масштабах на адрес физических лиц, которые таможенные платежи не платили. Наркевич говорит, что с момента введения лимитов на посылки "Белпочта" потеряла большую сумму денег. "Мы знали, что произойдет перераспределение потоков товаров на территорию России — почтовые отделения Брянской и Смоленской областей в настоящее время активно работают на Беларусь", — говорит заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли. По этой причине "Белпочта" активно выступает за возвращение прежних лимитов. Вопрос обсуждают чиновники, в том числе сотрудники Государственного таможенного комитета.

По словам Ирины Наркевич, предлагается, чтобы "общая сумма посылок в месяц не превышала 200 евро, а стоимость одной осталась на уровне 22 евро". Получается, что белорусы смогут больше заказывать за границей вещей и не платить таможенной пошлины, а у "Белпочты" повысятся доходы.