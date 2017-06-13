Эксперты выяснили, какая ОС станет новой жертвой WannaCry

EternalBlue - это один из «эксплойтов АНБ», похищенных у кибергруппировки Equation в 2016 г. В середине апреля 2017 г. этот эксплойт, наряду с несколькими другими, распространила группа The Shadow Brokers. Вскоре после этого произошла глобальная эпидемия шифровальщика-вымогателя WannaCry, в котором использовался данный эксплойт.
Глобальная кибератака с использованием вируса-вымогателя WannaCry началась 12 мая 2017 г. Вирус заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, в том числе, компьютеры государственных учреждений.
Перед ним уязвимы все компьютеры на базе операционных систем Windows младше десятой версии. В Windows 10 реализован ряд защитных механизмов, призванных предотвращать проникновение вредоносного ПО в систему, и EternalBlue перед ними был бессилен.
Однако эксперты RiskSense продемонстрировали, что этот эксплойт можно заставить работать и под Windows 10, хотя и отметили, что мартовское обновление системы MS17-010 является наиболее эффективным барьером против вредоносного ПО, использующего EternalBlue.
Комментарии
Дважды перечитал, но так и не понял. И какая ОС? Хайку?
Копипастеры...
10 винт)
"Петька, приборы!" -- "20!" -- "Что 20?" -- "А что приборы?"
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