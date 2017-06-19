Нейронные сети Google упростят создание приложений с поддержкой распознавания объектов

Смартфоны быстро стали одной из главных обителей искусственного интеллекта. На замену алгоритмам, которые работают в облаке и передают обработанную информацию на устройства через интернет, пришло программное обеспечение, которое производит вычисления прямо на телефонах и планшетах. Google уделяет такому ПО особое внимание.

Последний пример искусственного интеллекта от калифорнийского поискового гиганта — MobileNets, набор нейронных сетей машинного зрения, которые адаптированы под работу на мобильных устройствах. Есть нейронные сети разных размеров: чем больше сеть, тем более мощный процессор должен быть у телефона.

MobileNets может использоваться для анализа лиц, обнаружения объектов, геопозиционирования фотографий. Нейронная сеть может, например, определить породу собаки на изображении. Инструменты легко поддаются адаптации, поэтому им можно найти массу применений. По словам Google, производительность сетей варьируется в зависимости от задач. Но в целом они либо соответствуют современным стандартам, либо близки к ним.

Пользователям в ближайшем будущем стоит ждать появления массы новых мобильных приложений с функциями ИИ. Тот факт, что искусственный интеллект работает прямо на устройстве, имеет ряд преимуществ, включая более высокие производительность и удобство, а также безопасность. Если быть точнее, то вам не нужно подключаться к Сети и ваши данные не отправляются на удалённые серверы.