Microsoft призналась в отключении сторонних антивирусов в ответ на жалобу «Лаборатории Касперского»

Microsoft в ответ на жалобу «Лаборатории Касперского» поделился подробностями работы со сторонними антивирусами. Компания, специализирующаяся на защите от киберугроз, ранее обвинила редмондского гиганта в отключении её антивирусного программного обеспечения на компьютерах под управлением Windows и использовании преимуществ для продвижения «Защитника Windows».

Роб Леффертс (Rob Lefferts), директор по программному управлению Microsoft, в защиту компании написал объёмную статью. Он не говорит о «Лаборатории Касперского» напрямую, но объясняет то, почему корпорация так активно предлагает использовать собственное антивирусное ПО. По его словам, Microsoft «создала “Защитника Windows”, чтобы иметь возможность пообещать клиентам, что каждое устройство на Windows 10 ВСЕГДА будет защищено от вирусов и вредоносных программ».

Леффертс объяснил, почему Microsoft отключает сторонние антивирусы. По словам компании, 95 % компьютеров под управлением Windows 10 имеют совместимую с Creators Update защиту, но некоторые устройства всё ещё нуждаются в обновлении. Операционная система рекомендует устанавливать свежее антивирусное ПО от компаний вроде «Лаборатории Касперского», но отключает устаревшее ПО, если оно не совместимо с обновлением.

«Лаборатория Касперского» также обвинила Microsoft в том, что она не даёт достаточно времени для тестирования совместимости новых версий Windows 10 с существующим антивирусным ПО. «Мы также знаем, что пользователи Windows ценят выбор, поэтому активно общаемся и поддерживаем сообщество более чем 80 независимых поставщиков программного обеспечения через программу Microsoft Virus Initiative (MVI), — написал Леффертс. — Мы тесно работали с антивирусными партнёрами над обнаружением изменений, предоставлением ранних сборок через инсайдерскую программу Windows и другие окружения для тестирования, а также обеспечением технической поддержки через нашу программу MVI».