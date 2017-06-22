Витебские автобусы начали раздавать бесплатный Wi-Fi

В Витебске появился общественный автобус с бесплатным доступом в интернет по средствам WI-FI. Пилотный проект для жителей и гостей города совместно реализовали филиал «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» и компания velcom, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Автобус с бесплатным интернетом отмечен логотипами «Free WI-FI» и курсирует по одному из самых длинных маршрутов города № 26. Одновременно использовать Wi-Fi-сеть могут около 80 человек. Пропускной способности достаточно, чтобы проверить почту, пообщаться в соцсетях, обменяться фотографиями и послушать музыку. Причем система автоматически выбирает оптимальный для пользователя канал с учетом текущей нагрузки на сеть, чтобы обеспечить приемлемую скорость доступа для каждого пассажира.

Пассажиры автобуса могут пользоваться бесплатным интернетом на всем отрезке пути. Транспорт оснащен мощным роутером, который получает сигнал через 3G-сеть и раздает мобильным устройствам по технологии Wi-Fi. Комфортно пользоваться интернетом можно в любой точке салона автобуса.

Бесплатным Wi-Fi могут пользоваться абоненты всех белорусских мобильных операторов, а также иностранные гости города. Пассажиров при подключении к интернету просят пройти идентификацию. Чтобы упростить задачу, в velcom разработали специальный портал авторизации. Пользователь указывает на нем свой номер телефона, получает SMS с кодом доступа и вводит его в отведенную для этого строку. Такой механизм одобрен регулятором и полностью соответствует требованиям законодательства.