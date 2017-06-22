В Microsoft Office появилась поддержка диктовки

Компания Microsoft анонсировала бесплатное дополнение Dictate для Microsoft Office, которое позволяет преобразовывать речь в текст в режиме реального времени. Также оно поддерживает голосовые команды для создания новых строк, удаления, добавления знаков препинания и форматирования текста.

Кроме этого, имеется интеграция с переводчиком Microsoft, который умеет переводить текст, речь и даже разговоры. Dictate для Microsoft Office понимает английский, немецкий и другие языки. Можно также диктовать сообщения по-русски, но медленно – при быстром произношении получается полная несуразица.

Дополнение совместимо с Office 2013 и боле поздними версиями. Однако установить его можно только на компьютеры с Windows 8.1 и Windows 10.