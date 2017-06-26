Google анонсировала формат 180-градусных видео

Google анонсировала новый формат видео для виртуальной реальности под названием VR180. Компания надеется, что он будет таким же доступным, как и обычные видеоролики на YouTube. Формат совместим со специальными камерами от Yi, Lenovo, LG и других партнёров, чьи устройства соответствуют стандартам сертификации VR180.

Разработкой формата занимаются YouTube и Daydream. Как можно судить по названию, VR180 не позволяет вертеть головой во все стороны. Вы можете посмотреть налево и направо, но что находится позади, узнать не получится. Вне виртуальной реальности ролики отображаются как стандартные плоские видео. Но если использовать шлемы Google Cardboard, Daydream или PlayStation VR и приложение YouTube, то можно очутиться в трёхмерном пространстве.

Видео в формате VR180 можно снимать на любую камеру с соответствующей сертификацией. Команда Daydream работает с тремя упомянутыми выше компаниями. Первые их продукты выйдут зимой и будут стоить примерно как обычные «мыльницы».

У 180-градусных роликов есть ряд преимуществ перед 360-градусными. Такие видео не требуют долгой и зачастую дорогостоящей склейки. Оператор может свободно перемещаться позади камеры, в то время как при съёмке сферических видео человеку в буквальном смысле приходится прятаться за объектами, чтобы не попасть в кадр. К тому же видео в формате VR180 занимают меньше места, поэтому загружаются быстрее, чем 360-градусные клипы.