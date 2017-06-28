В Минске откроется кинотеатр velcom cinema

В торговом центре Dana Mall на проспекте Независимости возле станции метро «Восток» откроется семизальный кинотеатр velcom cinema by Silver Screen cinemas. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе компании.

Комплекс будет состоять из семи кинозалов, которые будут вмещать от 48 до 235 зрителей. Фильмы будут показывать в режиме нон-стоп, перерывы между сеансами составят не более 15 минут. Запустить кинотеатр планируется до конца лета.

Этот объект будет частью сети Silver Screen, которая представлена в Минске в торговых центрах Galileo и Arena-City. Цены на билеты будут аналогичны тем, что сейчас действуют в других кинозалах.

Кинотеатр будет отличать высокотехнологичная «начинка». При отделке кинозалов использованы специальные композитные материалы, которые удерживают звук, а экраны намерено закруглили, чтобы придать большую объемность изображению. В мультиплексе найдут отражение технологии, которые ранее не применялись в Беларуси.

«Открытие кинотеатра velcom cinema сети Silver Screen развивает нашу концепцию «больше, чем мобильный оператор», – рассказала начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.