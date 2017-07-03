В России подписан закон о запрете «зеркал» интернет-ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке копий сайтов, где неоднократно размещался контент с нарушением авторских прав.

Законом определяется порядок ограничения доступа к «зеркалам» пиратских сайтов. В случае поступления информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь в течение суток «принимает мотивированное решение о признании сайта копией заблокированного сайта», направляет его на русском и английском языках владельцу «зеркала», а также в Роскомнадзор, сообщает android-robot.com.

Согласно закону, операторы связи должны будут в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Кроме того, после вступления закона в силу, поисковики будут обязаны исключать заблокированные «зеркала» из поисковой выдачи.