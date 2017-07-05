Налоговая: "Введение "налога на Google" не создаст затруднений для иностранных компаний"

Для иностранных компаний никаких затруднений при взаимодействии с налоговиками Беларуси с 2018 года не возникнет из-за введения так называемого налога на Google, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, пишет БЕЛТА. С 1 января в Беларуси начнет взиматься НДС с зарубежных электронных услуг (этот налог еще получил в народе название "налог на Google").

Отвечая на вопрос, ждать ли белорусской налоговой проблем от таких гигантов, как Google, App Store или Booking.com, Сергей Наливайко подчеркнул: "Этим и остальным плательщикам будет крайне легко работать в нашей стране. И это не голословное заявление. В прошлом году, когда вносили данную норму в налоговое законодательство, оставили год в качестве адаптационного периода: норма, прописанная в 2016 году, вступит в силу в 2018-м. Это сделано сознательно для того, чтобы и мы, и субъекты хозяйствования, которым придется работать в новых реалиях, могли подготовиться". Благодаря тому, что такой продолжительный период определен для выяснения нюансов, и у налоговой службы, и у крупных иностранных плательщиков будет достаточно времени, чтобы понять, как строить свою работу. К слову, ряд аудиторских компаний еще в начале нынешнего года направил в МНС запросы, как организовать взаимодействие.

Недавно был проведен международный семинар, на котором подробно рассматривалась практика налогообложения в Европе, Российской Федерации (кстати, в России такого рода новшество введено на год раньше). Более того, добавил министр, специально для таких плательщиков разработали совместно с Оперативно-аналитическим центром механизм по созданию облачной цифровой подписи.

"Если говорить о таких плательщиках, как Google, то в Европе они уже давно работают в аналогичном режиме. И никаких затруднений у них это не вызывает, - отметил Сергей Наливайко. - Для любого субъекта хозяйствования (не только для иностранного) гораздо важнее предсказуемость и стабильность законодательства. А сложность или простота вторичны: все крупные компании имеют сильные бухгалтерские службы, хороших аудиторов в партнерах, прекрасно просчитывают выгоды, издержки". Министр выразил уверенность, что для иностранных компаний никаких трудностей при взаимодействии с налоговиками Беларуси с 2018 года не возникнет.