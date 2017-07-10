Google выпустила бесплатный инструмент для создания 3D-объектов в виртуальной реальности

Google представила бесплатное приложение, с помощью которого в виртуальной реальности можно создать практически любой трёхмерный объект. Программа называется Blocks и доступна обладателям шлемов HTC Vive и Oculus Rift в Steam и Oculus Store соответственно.

Blocks по своей сути напоминает приложение Quill от Oculus Story Studio и ещё одну программу Google, Tilt Brush. Однако новый инструмент предназначен не для рисования, а для создания объёмных предметов. Они отдалённо напоминают то, что обычно сооружают из Lego.

По словам разработчиков, Blocks — приложение настолько простое, что для его уверенного использования не требуется никаких специфических знаний. «Оно должно ощущаться больше как игра с детским конструктором, чем как традиционное программное обеспечение для 3D-моделирования», — говорится в анонсе Google. Приложение предлагает на выбор различные формы и цветовые палитры: начинать с нуля вам не придётся.

Blocks создаёт огромный простор для воображения. Но если у вас закончатся идеи, то вы всегда можете посмотреть на работы других людей на специальной странице. Свой проект тоже можно добавить в каталог. После этого разработчики смогут использовать его в своих проектах для устройств виртуальной реальности. Также трёхмерный предмет можно превратить в GIF-анимацию.