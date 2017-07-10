Компания Huawei Беларусь начала продажи новой серии планшетов MediaPad T3. Уже сейчас новинку – модель с 8-дюймовым дисплеем в тонком металлическом корпусе можно оформить в рассрочку на 12 месяцев с первым взносом 0 рублей в сети салонов МТС, получив в подарок услугу «Интернет Mini» на 3 месяца.



Корпус Huawei MediaPad T3 8.0 выполнен из авиационного алюминия, имеет сверхтонкие рамки и оптимальное соотношение площади экрана (8 дюймов, HD) и габаритов корпуса. Толщина корпуса – всего 7.8 мм корпуса, вес – около 350 граммов, так что планшет легкий и компактный, он будет одинаково комфортен для пользователей любого возраста. За работу планшета отвечает операционная система Android 7.0 с фирменной оболочкой EMUI 5.1.



Huawei MediaPad T3 8.0 работает на операционной системе Android 7.0 с фирменной оболочкой EMUI 5.1. Media Pad T3 имеет емкую 4800 мАч батарею, а это до 100 часов в режиме проигрывания музыки, до 11 часов просмотра видео и до 8 часов непрерывного пользования интернетом.