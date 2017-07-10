Chrome OS станет удобнее пользоваться с помощью сенсорного экрана

Google медленно, но верно улучшает Chrome OS таким образом, чтобы ею было удобнее управлять с помощью сенсорного экрана. Видео, обнаруженное сайтом Engadget, показывает, что операционную систему в этом плане ждут крупные изменения.

В коротком ролике продемонстрирован обновлённый рабочий стол Chrome OS с выдвижной панелью приложений в стиле Android и поисковой строкой. Новые элементы располагаются поверх традиционной панели задач, поэтому процесс взаимодействия с операционной системой с помощью трекпада и клавиатуры не изменится. Но если вы используете сенсорный экран, то сможете быстро переходить к поисковой панели Google и движением пальца вверх открывать сетку со всеми приложениями. На панели также появляется пять рекомендуемых к запуску программ.

Обновлённый рабочий стол доступен в canary-версии Chrome OS. Это предварительная бета-сборка операционной системы, многие функции в которой ещё находятся в разработке. Вы можете опробовать новый дизайн рабочего стола самостоятельно: скопируйте в адресную строку chrome://flags/#enable-fullscreen-app-list, поставьте соответствующую галочку и перезапустите Chrome. Но данную версию не рекомендуется устанавливать, если хромбук — ваш основной компьютер.

Это обновление — крупнейшее из тех, которые направлены на улучшение поддержки сенсорных экранов хромбуков. В прошлом году Google добавила «гибридный» режим, в котором расстояние между кнопками немного увеличивается, чтобы по ним было проще попадать пальцем. Но Chrome OS оставалась операционной системой, которой намного удобнее управлять мышью. Теперь компания привносит элемент универсальности.