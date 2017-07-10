Wi-Fi появился на железнодорожных вокзалах Беларуси

Белорусская железная дорога совместно с СООО "Мобильные ТелеСистемы" с 10 июля в тестовом режиме организовала бесплатный доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi на железнодорожных вокзалах страны, сообщает БЕЛТА.

Хот-споты сети Wi-Fi появились в залах ожидания и холлах на железнодорожных вокзалах в Минске, Орше, Молодечно, Борисове, Барановичах, Лиде, Гродно, Лунинце, Пинске, Гомеле, Жлобине, Калинковичах, Могилеве, Осиповичах, Бобруйске, Кричеве, Витебске и Полоцке. Скоростной доступ в сеть обеспечивается при помощи технологии 4G и оптических каналов связи.

Запуск услуги Wi-Fi на всех вокзалах Белорусской железной дороги в коммерческую эксплуатацию планируется с 25 июля.

