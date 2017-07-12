В пунктах пропуска на границе с Польшей и Украиной появился Wi-Fi

На автодорожных пунктах пропуска Брестской области на границе с Польшей и Украиной появился Wi-Fi. Такая информация размещена на сайте РУП "Белтелеком", сообщает БЕЛТА.

Общественные точки беспроводного доступа в сеть интернет Wi-Fi установлены при участии Брестского филиала РУП "Белтелеком" в автодорожных пунктах пропуска "Варшавский мост", "Домачево", "Песчатка", "Мокраны" и "Козловичи". Граждане, пересекающие границу с Польшей и Украиной в указанных местах, могут воспользоваться доступом в интернет, подключившись к беспроводной сети Wi-Fi с идентификатором (SSID) BELTELECOM.

Зарегистрироваться в беспроводной сети Wi-Fi BELTELECOM можно с помощью портала авторизации через браузер мобильного устройства несколькими способами: ввести на портале номер мобильного телефона в международном формате, выбрать продолжительность сеанса подключения к интернету (15 минут в течение суток предоставляются бесплатно, дополнительное время оплачивается банковской карточкой), получить SMS с кодом доступа и ввести его в соответствующее поле портала; отправить пустое SMS (для абонентов МТС и "Велком") на номера 9101 или 9102 для получения кода доступа в интернет на 60 и 180 минут соответственно, ввести код доступа в соответствующее поле портала; использовать реквизиты карты предоплаченного доступа Wi-Fi, любых тарифных планов доступа в интернет на базе технологий Wi-Fi "Белтелеком" или пакета "Ясна 25".