Около 95% экспорта услуг из Беларуси в США - в сфере IT

Около 95% в общем объеме экспорта услуг из Беларуси в США составляют IT-услуги. Об этом заявил временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, сообщает БЕЛТА.

По словам Павла Шидловского, в 2016 году Беларусь экспортировала в США услуги на сумму около $400 млн. В текущем году Беларусь рассчитывает увеличить экспорт услуг в эту страну на 20%. По его словам, на американский рынок IT-услуг выходит все большее число белорусских компаний. "Общая тенденция в том, что эти компании работают больше в направлении создания собственного программного продукта, а не в сфере аутсорсинга", - обратил внимание Павел Шидловский.

В этом году в Майами была представлена национальная экспозиция Беларуси. И американские компании, деловое сообщество, руководство ведущих университетов региона проявили интерес к налаживанию сотрудничества с Беларусью именно в IT-сфере, добавил он. Отмечается также позитивная динамика экспорта белорусских товаров. За 5 месяцев он увеличился в 2,5 раза почти до $80 млн.

