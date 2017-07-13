Google внесла изменения в рекламную политику. Согласно им, теперь запрещено показывать рекламу Google на сайтах, которые используют всплывающие на заднем фоне окна. Обычно это объявления, которые пользователь не замечает, пока не свернёт или не закроет окно браузера.

В анонсе Google заявила, что не считает такую рекламу полезной для пользователей. Согласно нововведению, сайты, использующие такие окна, не смогут показывать рекламу Google на каких-либо своих страницах.

В дополнение к этому, Google запретила показывать рекламу и на обычных всплывающих страницах, которые становятся заметны сразу после открытия. Раньше компания лишь накладывала на такие объявления ряд ограничений: они не могли перекликаться с элементами навигации сайта, изменять пользовательские настройки, загружать файлы без разрешения пользователя и распространять вирусы. К тому же, издатели не могли размещать рекламу Google на сайтах с тремя или более всплывающими окнами.

Обновление политики — это попытка Google разубедить владельцев сайтов в целесообразности использования рекламы, недружелюбной к пользователям. Также это результат постоянного анализа новых тенденций. Изменения были необходимы, чтобы «сохранить здоровую рекламную экосистему, которая приносит пользу как издателям, так и рекламодателям», заявила Google.

Калифорнийский гигант постоянно борется с некачественной рекламой. В 2016 году он удалил более 1,7 миллиарда таких объявлений.