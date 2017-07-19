Capital.com получил инвестиции в размере $25 млн

Кипрская финтех-компания Capital.com, разработчик мобильных приложений для инвестиций, объявила о привлечении раунда в размере $25 млн от фондов Larnabel Ventures и VP Capital.

Компания Capital.com разработала мобильное приложение, которое позволяет пользователям торговать финансовыми инструментами. В приложении будет реализована инновационная функция Smart Feed, основанная на технологии искусственного интеллекта. Smart Feed формирует персонализированные новостные ленты, исходя из инвестиционного поведения пользователей.

Анализируя поведение трейдеров, приложение сможет распознавать склонность к так называемым “ментальным ловушкам”, таким как чрезмерная самоуверенность, эффект диспозиции и другим. В случае определения подобных предрасположенностей Smart Feed показывает инвестору обучающий контент о том, как можно эффективнее управлять капиталом, избегая негативных ментальных эффектов. Компанией подана патентная заявка на технологию Smart Feed. Сейчас приложение запущено в тестовом режиме для стран Европейского союза. Запуск проекта в России в настоящий момент не планируется.

Исполнительный директор Capital.com Кира Бондарева заявила: «Финтех-индустрия развивается впечатляюще быстрыми темпами. С развитием технологий машинного обучения у финтех-компаний открываются колоссальные возможности. Используя возможности искусственного интеллекта, в частности, передовую функцию Smart Feed, Capital.com сможет как обучать пользователей, так и продвигать рациональный подход к инвестициям”.

Приложение для смартфонов Capital.com доступно в магазинах iTunes и Google Play европейских стран.