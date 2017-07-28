Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon

В момент открытия биржевого дня в четверг за счет скачка курса акций Amazon состояние Джеффа Безоса (Jeff Bezos), основателя и бессменного CEO компании Amazon, достигло отметки $90,6 млрд, сообщил журнал Forbes.

Скачок курса акций Amazon сразу на 1,6% мгновенно добавил к состоянию Джеффа Безоса $1,4 млрд. Благодаря этому, состояние Безоса превысило активы возглавлявшего до этого рейтинг самых богатых людей Билла Гейтса (Bill Gates), основателя Microsoft, сразу на $500 млн.

Forbes начал составлять мировой рейтинг миллиардеров в 1987 г. В настоящее время Безос является седьмым по счету, кто добрался до верхушки этого рейтинга за все время его существования, и третьим по счету удерживающим этот титул гражданином США – после Билла Гейтса и Уоррена Баффета (Warren Buffett), CEO Berkshire Hathaway.