«Лаборатория Касперского» выпустила приложение для экономии батареи в Android

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатное приложение Battery Life, с помощью которого пользователь может контролировать расход заряда аккумулятора на смартфоне или планшете. Приложение рассчитано на работу с ОС Android версии с 4.1 по 6.0.1. Оно уже доступно в магазине Google Play. Объем приложения составляет 15 МБ, оно тратит менее 1% заряда батареи.

Battery Life определяет, какие приложения на устройстве сильнее всего разряжают аккумулятор, и предлагает пользователю их закрыть. Кроме того, программа запоминает, сколько энергии то или иное приложение потребляет в нормальном состоянии. Если этот лимит вдруг превышается, Battery Life сообщает об этом пользователю.

Кроме того, Battery Life сообщает пользователю, сколько времени осталось до полной разрядки аккумулятора, или же до полной его зарядки, если устройство подключено к источнику питания.